شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يمنع استخدام فلاتر الجمال للمراهقين بسبب مخاوف تتعلق بالصحة العقلية والان مع تفاصيل الخبر

تضع شركة تيك توك قيودًا عمرية على بعض مرشحات الجمال "الفلاتر" الخاصة بها خوفا من تأثيرها على الصحة العقلية لمستخدميها المراهقين ، وتشمل بعض التغييرات التي سيتم طرحها "في الأسابيع المقبلة" منع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا من استخدام بعض التأثيرات التي تغير المظهر .

وتقول النشرة الصحفية إن القيود العمرية لن تنطبق على تأثيرات الفلتر "المصممة لتكون واضحة ومضحكة"، مثل إضافة آذان الحيوانات أو المبالغة في بعض السمات بشكل كوميدي ، ومن المرجح أن يهدف التغيير إلى معالجة تأثيرات التجميل مثل Bold Glamour التي تمنح المستخدمين بشرة أكثر نعومة ورموشًا أطول ووجوهًا أنحف والتي قد يكون من الصعب اكتشافها.

وبما أن الإعلان تم في منتدى السلامة الأوروبي التابع لـ TikTok في دبلن وتم نشره على غرفة أخبار TikTok الأوروبية، فمن غير الواضح ما إذا كانت هذه التحديثات ستُطرح عالميًا ، وقد طلبنا من TikTok توضيح الأماكن التي سيتم تطبيق القيود الجديدة فيها.

وتم تقديم التغييرات استجابة لتقرير من منظمة Internet Matters غير الربحية لسلامة الأطفال على الإنترنت ، والتى وجدت أن "مرشحات التجميل ساهمت في خلق نظرة مشوهة للعالم حيث يتم تطبيع الصور المثالية ، وغالبًا ما كان الأطفال غير قادرين على معرفة متى تم تغيير الصور، وفقًا للتقرير، وواجهوا "ضغوطًا اجتماعية كبيرة" للظهور بطريقة معينة عبر الإنترنت.

كما سيتم تقديم موارد جديدة إلى 13 دولة أوروبية غير محددة "في الأسابيع المقبلة" والتي ستربط المستخدمين الذين يبلغون عن محتوى يتعلق بالانتحار وإيذاء النفس والكراهية والتحرش بخطوط المساعدة المحلية ذات الصلة ، ووفقًا لـ TikTok، فإن المنصة لديها الآن أكثر من 175 مليون مستخدم نشط شهريًا في أوروبا.

وقالت كريستين جران، رئيسة السياسة العامة الأوروبية في تيك توك، على موقع لينكدإن : "لا يوجد خط نهاية عندما يتعلق الأمر بالسلامة والأمن، وسنواصل التعلم من مجتمعنا، والشراكة مع الخبراء والسعي لتحقيق أداء أفضل ، إذا لم يشعر مستخدمونا بالأمان، فلن يظهروا ذواتهم الحقيقية على تيك توك ولن تكون المنصة كما كانت".

كما تستكشف شركة تيك توك تقنيات جديدة للتعلم الآلي يمكنها اكتشاف الحسابات التي أنشأها مستخدمون تقل أعمارهم عن 13 عامًا ، وهو الحد الأدنى للسن المسموح به لاستخدام المنصة ، وتقول الشركة إن المستخدمين الذين تم حذف حساباتهم سيكونون قادرين على الاستئناف "إذا اعتقدوا أننا ارتكبنا خطأ"، وأنها تزيل حوالي ستة ملايين حساب عالميًا كل عام لا تفي بمتطلبات الحد الأدنى للسن.