شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستعد لإجراء إصلاح شامل لأداة البحث فى أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب جوجل بميزات جديدة لأداة البحث، والتي تعد عنصرًا أساسيًا على الشاشة الرئيسية لمعظم هواتف أندرويد، حيث تختبر الشركة زر اختصار جديد على الأداة.

وفي الوقت الحالي، تتيح لك أداة البحث الاختيار من بين سمات النظام والضوء والظلام والجهاز، مع خيار تعديل شفافيتها، ولكن قريبًا، ستتمكن من إنشاء سمات مخصصة، مما يتيح لك مطابقة أو إبراز المظهر الحالي لجهازك بعناصر متباينة.

وقد تحصل أداة البحث في جوجل قريبًا على تحديث في التصميم وموضوعات مخصصة، حيث ستتمكن أيضًا من تعديل اللون والتشبع، مما يمنح الأداة مظهرًا شخصيًا تمامًا، بالإضافة إلى ذلك، ستنتقل هذه الموضوعات المخصصة أيضًا إلى ميزة الاختصار، مما يربط كل شيء بسلاسة.

كما ستتمكن من رؤية خيارات تخصيص الألوان لتعود إلى أداة شريط البحث.

وتذهب بعض التوقعات إلى اضطرار الشركة إلى تعديل كيفية عمل محرك البحث الخاص بها في الاتحاد الأوروبي، وكل ذلك بفضل قانون الأسواق الرقمية (DMA) في الاتحاد الأوروبي.

ولقد تسبب هذا التنظيم الجديد في إرباك الشركات، والآن تقوم جوجل بإجراء بعض التغييرات الضرورية على كيفية عرض نتائج البحث في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، تقوم Google Maps بتحديث تقارير الحوادث الخاصة بها، واستبدال "Speed Trap" بـ "Police" للحصول على تسمية أكثر دقة، كما يتم تحديث تطبيق Google News من خلال علامة تبويب جديدة في الصفحة الرئيسية، في حين يتم إعادة تصميم أداة اختيار الملفات في Google Drive على Android بشكل عملي لجعل إدارة الملفات أكثر سلاسة.