شكرا لقرائتكم خبر عن شائعات عن تقديم جزء ثانى لفيلم Slumdog Millionaire.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت الشائعات في الفترة الأخيرة حول إمكانية تقديم جزء ثانى لـ فيلم Slumdog Millionaire، للمخرج العالمى داني بويل بعد أن حصلت شركة إنتاج جديدة على ملكية العمل.

صدر فيلم Slumdog Millionaire في عام 2008 وأخرجه داني بويل، وحصل بسببه على جائزة الأوسكار، العمل من بطولة ديف باتيل وفريدا بينتو، ويدور حول صبيين فقيرين من مومباي، جمال (باتيل) وشقيقه الأكبر سليم، صبيان فقيران من مومباي يتفاعلان مع فتاة تدعى لاتيكا، تلعب دورها بينتو، والتي يقع جمال في حبها.

يستكشف الفيلم الماضي الصعب للأخوين، حيث فقدا والدتهما في أعمال شغب دينية بينما يكافحان من أجل البقاء على قيد الحياة بمفردهما، وتتخلل تجاربهما ظهور جمال في الوقت الحاضر في النسخة الهندية من برنامج من سيربح المليون، حيث يلهم الأمة عندما تقربه سلسلة انتصاراته من الفوز بمبلغ 20 مليون روبية.

وبعدما حصلت شركة Bridge7 التي يقع مقرها في لوس أنجلوس، والتي يديرها المنتج سواتي شيتي وجرانت كيسمان، على حقوق العرض وحقوق التكملة للفيلم.

قال شيتي وكيسمان في بيان عن الفيلم الأصلي: "تبقى بعض القصص معنا لفترة طويلة بعد انتهاء عرضها، وفيلم Slumdog Millionaire هو بلا شك أحد هذه القصص، إن روايته عالمية، وتتجاوز الخطوط الثقافية والجغرافية وتجسد نوع القصص التي نحبها، تلك التي تربط الترفيه بالتجارب الإنسانية العميقة".