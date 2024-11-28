شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد وبهاء سلطان يحييان حفلا غنائياً فى الكويت 13ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجمان أحمد سعد وبهاء سلطان أحد أضخم حفلات الموسم في الكويت، يوم 13 ديسمبر المقبل ، على مسرح ارينا الكويت، وذلك ضمن فعاليات موسم الكويت الغنائى ، ونشر أحمد سعد بوستر الحفل عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق وكتب، "جمهور الكويت الغالي.. أشوفكم يوم 13 ديسمبر على مسرح الأرينا كويت مع حبيب قلبي ونجمي المفضل بهاء سلطان".

وكان بهاء سطان قد طرح أحدث أغانيه بعنوان أنا من غيرك من فيلم الهوا سلطان، وحققت نجاحا كبيراً حيث حصد ما يقرب من 9 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات منه عدلى القيعى، والحان عزيز الشافعى، وتوزيع نادر حمدى، فيلم "الهوى سلطان" من بطولة منة شلبى، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وتدور أحداث فيلم "الهوى سلطان" في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الاصدقاء بشكل رومانسي كوميدي.

كما أحيا مؤخرا أحمد سعد حفل الجولدن جلوب بحضور لفيف من النجوم أبرزهم يسرا وحسين لبيب وعدد آخر من الفنانين .