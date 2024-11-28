شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يذاكر البنك قبل موقعة الأحد بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الجهاز الفنى لفريق الأهلى التحضير لمباراة البنك الأهلى المقرر لها الأحد المقبل الموافق 1 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز (دورى nile)، وهى المباراة التى يحتاج الأهلى للفوز فيها من أجل استعادة ذاكرة الانتصارات المحلية بعد التعادل فى الجولة الماضية مع الاتحاد السكندرى بهدف لمثله.

ويتطلع مارسيل كولر لتصحيح الأخطاء الدفاعية التى ظهرت فى أداء لاعبين خلال مباراة استاد أبيدجان الأخيرة فى دورى الأبطال، فرغم فوز الفريق 4-2 إلا أن المباراة كشفت عن أخطاء دفاعية كثيرة تحتاج إلى حل سريع ونهائى، لاسيما أن الفريق سيخوض الفترة المقبلة ارتباطات متتالية وقوية، حيث سيُسافر إلى جنوب أفريقيا بعد مواجهة البنك الأهلي لخوض مباراة أولارندو بيراتس يوم 7 ديسمبر المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

على صعيد مباراة استاد أبيدجان أشاد مارسيل كولر بالفوز على الفريق الإيفواري، مؤكداً أن الأهلي حقق الهدف المطلوب من المباراة وهو الفوز بأربعة أهداف، وعن اهتزاز شباك فريقه بهدفين علق كولر: "الأهلى لا يلعب بمفرده نواجه منافسين أقوياء.. ولا نلعب بحثا عن الأرقام القياسية.. هدفنا التتويج بالبطولات والتمركز الخاطئ للمدافعين سبب الهدفين".