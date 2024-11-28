شكرا لقرائتكم خبر عن ميليسا باريرا تكشف عواقب طردها من سلسلة Scream بسبب فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة العالمية ميليسا باريرا عن عواقب طردها من سلسلة أفلام Scream العام الماضي، بعد أن تم استبعادها بالرغم من كونها الممثلة الرئيسية في Scream V وVI من الجزء السابع من السلسلة بعد دعمها لفلسطين.

وفي مقابلة جديدة مع The Independent، تحدثت باريرا بصراحة عن المحنة التي أعقبت الطرد، وصرحت قائلة:" لقد كان العام الأكثر صعوبة في حياتي، وكان علي إعادة تقييم كل شيء، وكانت هناك أوقات شعرت فيها وكأن حياتي قد انتهت، خاصة أننى لم أحصل على أي أدوار مهمة لـ مدة تقريبا 10 أشهر، ولكننى كنت أحصل على أدوار صغيرة وبلا قيمة في بعض الأحيان، خاصة أنهم اعتقدوا أننى سأوافق على أي شيء يقدم لى".

وتابعت باريرا قائلة:" كنت أحصل على أدوار لم أكن متحمسة لها، ولم أكن أبدًا شخصًا يريد العمل من أجل العمل فقط، لأننى أعطي الكثير من نفسي للتمثيل".

وأضافت باريرا مؤكدة: "كنت أشعر بالخوف، وأعيد التفكير في مسيرتي المهنية خلال هذه السنة، وكانت هنالك الكثير من الأسئلة التي تدور في هنى مث: هل أنا جيدة؟ هل سأعمل مرة أخرى؟، لأن التمثيل هو شغفي، ولم أكن أريد أن ينتهي الأمر هكذا".