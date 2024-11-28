شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط في شرب القهوة سريعة التحضير ضارة لصحتك.. كيف تقلل المخاطر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القهوة سريعة التحضير هي واحدة من أكثر المشروبات الشعبية في جميع أنحاء العالم، حيث تمنحك جرعة سريعة من الكافيين ولا تحتاج إلى الكثير من الجهد أيضًا مع العديد من الفوائد الصحية المحتملة، تعد القهوة واحدة من أكثر المشروبات الصباحية شعبية والتي تساعد في تعزيز التمثيل الغذائي وحتى تحمي من بعض الأمراض، ولكن هل هي آمنة على المدى الطويل؟.. هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، بحسب موقع تايمز ناو.

على الرغم من ارتباط القهوة الفورية بخفض خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر ومرض باركنسون ومرض السكري من النوع 2، إلا أنها تحتوي على مادة كيميائية ضارة محتملة تُعرف باسم الأكريلاميد، والتي يمكن أن تسبب السرطان على المدى الطويل.

تُعرف هذه المادة الكيميائية أيضًا باسم الأكريلاميد الأكريليكي، وهي مركب بلوري أبيض عديم الرائحة يستخدم في صناعة البلاستيك ومعالجة مياه الصرف الصحي، من بين أشياء أخرى.

وفقًا للخبراء، فإن التعرض المفرط للأكريلاميد يمكن أن يؤدي إلى تلف الجهاز العصبي وزيادة خطر الإصابة بالسرطان، تقول الدراسات إن الأكريلاميد موجود في مجموعة واسعة من الأطعمة، بما في ذلك المخبوزات والقهوة سريعة التحضير.

كيف يمكن للأكريلاميد أن يضرك؟

يقول الخبراء إن مادة الأكريلاميد الموجودة في الطعام هي نتاج تفاعل ميلارد - والذي يحدث عندما يتم تسخين السكريات والأحماض الأمينية فوق 248 درجة فهرنهايت (120 درجة مئوية).

يتكون الأكريلاميد عندما يتم تحميص حبوب البن ولا توجد طريقة لإزالته من القهوة، لذلك، عندما تشرب القهوة، فإنك تعرض نفسك للمادة الكيميائية.

وبالتالي، في حين أن القهوة سريعة التحضير تقدم دفعة من الكافيين بأسعار معقولة، فإن الأكريلاميد يعتبر مادة مسرطنة محتملة للبشر، مما يسلط الضوء على أهمية شرب القهوة سريعة التحضير باعتدال.

هل شرب القهوة سريعة التحضير محفوف بالمخاطر؟

على الرغم من عدم إثبات وجود ارتباط مباشر بين تناول الأكريلاميد والسرطان لدى البشر بشكل واضح، إلا أن الخبراء لا يستبعدون ذلك أيضًا، ووفقًا للأطباء، يجب عليك دائمًا شرب القهوة سريعة التحضير باعتدال لأن تجنب الأكريلاميد تمامًا أمر غير ممكن.

في الوقت الحاضر، يستهلك معظم الناس كمية من الأكريلاميد أقل من مستويات التعرض القصوى التي أوصت بها هيئة سلامة الأغذية الأوروبية، وتقول الدراسات أنه في حين أنه من غير الممكن شراء قهوة خالية تمامًا من الأكريلاميد، فإن صناعة القهوة تعمل على حلول عملية للحد من وجوده.

طرق تقليل التعرض للأكريلاميد

هناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتقليل تعرضك للأكريلاميد، بما في ذلك:

الإقلاع عن التدخين ومحاولة تقليل تعرضك للتدخين السلبي

الحد من القلي العميق إلى الحد الأدنى، لأنه ينتج أكبر قدر من الأكريلاميد من بين جميع طرق الطهي

حاول عدم حرق أو تحميص الأطعمة على الشواية

قلل من تناول الخبز المحمص

اسلق الطعام أو استخدم الميكروويف عندما يكون ذلك ممكنًا

قم بتخزين البطاطس خارج الثلاجة

اختر القهوة المحمصة الداكنة وتجنب القهوة الفورية وبدائل القهوة