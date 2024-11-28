شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الإسعاف تكشف الخدمات الطارئة والمجانية المقدمة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الإسعاف عن الخدمات الطارئة والمجانية التى تقدمها للمواطنين عبر موقع وزارة الصحة والتى تتضمن:-

- إسعاف وإنقاذ مصابى الحوادث المرورية.

- إنقاذ وإسعاف مصابى الحوادث العرضية.

- كافة الحالات الطبية الطارئة كحالات الغيبوبة والأزمات القلبية وكل ما يشكل تهديدا لحياة المريض.

- نقل كافة حالات التحويلات ومشروع رعايات مصر.

- كافة الحالات غير القادرة يحق لها طلب إعفاء من الرسوم مع تبسيط إجراءات الإعفاء.

- نقل كافة الحالات الطارئة لأقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان.