شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يوضح حالة الطقس الأيام المقبلة: لبسوا عيالكم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، الأجواء المتوقعة على المنطقة الشمالية والوسطى والشرقية وشرقي الغربية والجنوبية.

ووجه الحصيني رسالة مهمة للأهالي والأسر يحثهم بها على أخذ الحيطة والحذر من موجة البرد المؤذية .

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” لمصلحتكم البسوا ولبسوا عيالكم فالبرد مؤذٍ للإنسان.”

وأضاف:” وفقًا لنماذج الطقس موجة البرد من متوسطة لشبه قوية متوقع أن تستمر أيام إلا أن يصرفها الله، وذروتها إجازة نهاية هذا الأسبوع وهي مهمة للجميع، خاصة أهل البر والأماكن المفتوحة.”