شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ الشثري يوضح كفارة القتل الخطأ في حادث مروري .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب الشيخ سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال أحد المتابعين، قال فيه “حصل لي حادث مروري وتوفي على إثره شخصان، سؤالي عن كفارة قتل الخطأ، هل أصوم شهرين أم أربعة؟” .

وقال الشيخ الشثري خلال مداخلته عبر قناة «السعودية» : “إن كان هذا الحادث فيه نسبة من الخطأ على السائق، حتى لو كانت قليلة، وجب عليه كفارة القتل” .

وأشار إلى أن كفارة القتل الخطأ كما جاء في قوله تعالى: “وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إِلا خطأ ومن قتل مؤمنًا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا” .

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، في حال عدم توافر كفارة تحرير الرقبة، فعلى الإنسان أن يصوم شهرين متتابعين تجاه كل شخص .