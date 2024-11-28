شارك بالسؤال.. الخليج 365 يجيب على أسئلة الراغبين فى أداء الحج السياحى

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القاهرة - سامية سيد - يجيب الخليج 365 على كافة الأسئلة والاستفسارات التي تدور في أذهان المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج خلال الموسم المقبل والسفر عبر الحج السياحي.

ويستضيف الزميل محمد أسعد، وليد خليل عضو اللجنة العليا للحج والعمرة للإجابة على كافة الأسئلة الخاصة بالحج السياحي، من طريقة التقدم والتسجيل، والتوقيتات ومواعيد إجراء القرعة وإعلان التسجيل، وأسعار برامج الحج السياحي سواء الخمس نجوم والاقتصادي والبري وغيرها من الاستفسارات.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، اعتماد شريف فتحي وزير السياحة للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446هــ، وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.

وبدأت تلقي طلبات الحج السياحي من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة منذ 20 نوفمبر الجاري ولمدة شهر، وذلك في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار بضرورة فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي قبل بدء موسم الحج بفترة كافية وهو ما يعطى فرصة أكبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أكمل وجه والاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة وشركات السياحة.

وتواصل شركات السياحة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام، تستقبل الشركات طلبات الحج بمستوياته الثلاث، الخمس نجوم والاقتصادي والبري، ويستمر تلقي رغبات المواطنين وتسجيلهم بشركات السياحة حتى يوم 20 ديسمبر المقبل، استعدادا لإجراء القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين.

وناشدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، جموع المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1446هـ / 2025 م، بضرورة التوجه بشكل مباشر إلى شركات السياحة المرخصة، وفروعها المنتشرة بكافة المدن والمحافظات، والبعد عن السماسرة والوسطاء تجنبا لتعرضهم للنصب وضياع حقوقهم، كما حذرت الغرفة المواطنين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية والشركات التي تدعي تنظيم رحلات الحج السياحي أو العروض التي تروج لها بعض الكيانات التي لديها سجل تجاري لخدمات رحلات وسفر، مشددة على أن تلك الكيانات والشركات غير مرخصة من وزارة السياحة والآثار وغير مسموح لها بتنظيم رحلات الحج، ونصحت الغرفة المواطنين عند التقدم للحجز في الحج عن طريق شركات السياحة التأكد من أن الشركة مرخصة من وزارة السياحة.