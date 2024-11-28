شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحيل ملف معسكرات المنتخبات الوطنية للمجلس الجديد والان مع تفاصيل الخبر

جهز الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، ملفا مفصلا بارتباطات المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة، والمعسكرات التى طلبتها الأجهزة الفنية، وذلك لتسليمه للمجلس الذى يتولى المهمة بداية من 10 ديسمبر المقبل.

وتقدمت الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية مواليد 2005، 2007، 2008، 2009، بطلب لإقامة معسكرات مكثفة في الفترة المقبلة ضمن الاستعدادا لتصفيات أمم إفريقيا ونهائيات البطولة نفسها.

وأحال المجلس الحالي هذا الملف برمته للمجلس الجديد، برئاسة هاني أبو ريدة، والذى حسم انتخابات الجبلاية بالتزكية، بعدما حقق منتخبنا الوطني إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق بتأهل منتخبي الناشئين والشباب إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية في نفس العام، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2011.

هذا الإنجاز يعكس العمل الدؤوب الذي يبذله اتحاد الكرة والمدربون واللاعبون، ويؤكد على أن مستقبل الكرة المصرية واعد ومشرق.

ويشهد المشهد الكروي المصري ولادة جيل ذهبي جديد من اللاعبين، حيث تأهل منتخبا الناشئين والشباب إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية. هذا الإنجاز يؤكد وجود قاعدة عريضة من المواهب الشابة التي ستمثل مستقبل الكرة المصرية.