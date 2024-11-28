شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الأهلى تواجه الاتحاد السكندرى على لقب السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى، اليوم، الفريق الأول لكرة السلة بالنادى الأهلى مع نظيره الاتحاد السكندرى، في لقاء السوبر المصرى، والذى يقام بالبحرين للعام الثانى على التوالى.

تضم قائمة الأهلى في البطولة كلا من سيف سمير، عمرو الجندى، إيهاب امين، عمرو زهران ، رامى سرحان، إبراهيم زهران، مؤمن خيرى، مصطفى كيجو، احمد مهيب، محمد خيرى، عبدالله محمد، عمر طارق، رامى ابراهيم، جون روبيرسون.

بينما تضم قائمة الاتحاد السكندرى ويليام شيري - أنس أسامة - هيثم كمال - علي أحمد - أحمد عادل - يوسف شحاته - عبد الرحمن خالد - يوسف شوشة - محمد طه - أحمد أبو العلا - ياسر صلاح - باسم الليثي - جاسر الكيكي - ياسين ياسر.

ومن المقرر أن يقام غدا السوبر البحرينى حيث يلتقى فريقا المنامة والأهلى البحرينى، على أن يلتقى الفائزان من السوبر المصرى والبحرينى بعد غد السبت في السوبر المصرى البحرينى، بينما يلتقى الخاسران من كل مباراة في نفس اليوم.