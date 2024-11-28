شكرا لقرائتكم خبر عن 714 مليون دولار عالميا لفيلم Dune: Part Two والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Dune: Part Two إلى 714 مليونا و444 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 1 مارس الماضى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros، ووصلت مدته إلى ساعتين و46 دقيقة.

وأنقسمت إيرادات الفيلم الجديد إلى 282 مليونًا و144 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و432 مليونًا و300 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

يعيد Dune: Part Two عددًا كبيرًا من أبطال الجزء الأول ومنهم ريبيكا فيرجسون، وجوش برولين، وستيلان سكارسجارد، وديف باوتيستا وزندايا وخافيير بارديم.

ونال فيلم Dune نصيب الأسد من حفل جوائز الأوسكار لعام 2022، حيث فاز العمل بـ6 جوائز من أصل 10 ترشيحات للأوسكار، وهو ما يعد رقما كبيرا سواء من الترشيحات أو الفوز.

ودار فيلم "Dune" حول رحلة أسطورية مشحونة عاطفيا، الذى يحكى قصة بول أتريديس، شاب لامع وموهوب ولد في مصير عظيم يتجاوز فهمه، الذى يجب أن يسافر إلى أخطر كوكب في الكون، لضمان مستقبل عائلته وشعبه، وبينما تنفجر القوى الخبيثة في صراع حول الإمداد الحصري للكوكب لأغلى مورد في الوجود، وهى سلعة قادرة على إطلاق العنان لأكبر الإمكانات البشرية، فقط أولئك الذين يمكنهم التغلب على خوفهم هم الذين سيبقون على قيد الحياة.