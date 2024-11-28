شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فوائد صحية ونفسية للمشى تحت المطر.. بشروط والان مع تفاصيل الخبر

مع تغير الطقس وهطول الأمطار وعلى الرغم من الخوف من العدوى ونزلات البرد إلا أن هناك فوائد للمشى تحت المطر، ووفقًا لخبراء الصحة حسب موقع " verywellhealth"، فإن المشي تحت المطر له فوائد عديدة غير متوقعة.

لماذا المشي تحت المطر مفيد لصحتك جودة الهواء أفضل وأنظف

أحدى الفوائد الرئيسية للمشي تحت المطر هي أن الهواء يصبح أنظف وأكثر نضارة للتنفس، يمكن للمطر أن يغسل الملوثات والمواد المسببة للحساسية الموجودة في الهواء، وخاصة في العديد من المدن الكبرىة.

عندما تمطر، تمتص قطرات الماء التي تتساقط عبر الغلاف الجوي الجسيمات العالقة في الهواء، مثل جزيئات الغبار والملوثات، وعندما يحدث هذا، تستقر جزيئات الغبار في الغلاف الجوي مع قطرات المطر على الأرض، مما يسمح للهواء بأن يصبح أكثر نظافة بعد هطول الأمطار.

يحتوي الهواء المتبقي بعد هطول الأمطار على عدد أقل من المواد المسببة للحساسية والغبار والجسيمات الأخرى، مما يؤثر بشكل إيجابي على صحة الجهاز التنفسي.

من الصعب أن تتعرض لارتفاع درجة الحرارة أثناء ممارسة التمارين الرياضية

الطقس الممطر في البيئات الأكثر دفئًا يمكن أن يمنعك من ارتفاع درجة حرارة جسمك أثناء ممارسة الرياضة من خلال المساعدة في تنظيم درجة حرارة الجسم بشكل أكثر فعالية، عادةً، عندما تمارس الرياضة، يولد جسمك الحرارة، مما يتسبب في ارتفاع درجة حرارتك. يعمل التعرق على تبريدك.

ومع ذلك، عندما تمطر، تعمل درجات الحرارة المنخفضة وقطرات المطر كمبردات طبيعية، مما يساعد على تبديد الحرارة من الجسم، المطر يمنع ارتفاع درجة الحرارة بشكل أساسي.

قد تحرق المزيد من السعرات الحرارية

المشي في الطقس الممطر قد يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية، وذلك لأن الناس يميلون إلى المشي بشكل أسرع في المطر كحافز لعدم البلل، لذلك يعمل الجسم بشكل طبيعي بجهد أكبر ويحرق المزيد من السعرات الحرارية.



وبالإضافة إلى ذلك، فإن درجات الحرارة المنخفضة المرتبطة بالمطر تتطلب من جسمك أن يعمل بجهد أكبر للحفاظ على درجة حرارته الأساسية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة إنفاق الطاقة والسعرات الحرارية لإبقائك دافئًان.

عندما يكون الجو باردًا في الخارج، يعمل جسمك بشكل أساسي بجهد أكبر للحفاظ على دفئه، سيحرق الجسم عددًا أكبر من السعرات الحرارية مقارنة بوقت عدم هطول الأمطار.

يساعد على تحسين مزاجك

وفقا للخبراء فإن صوت المطر ورائحته يمكن أن يكون لهما تأثير مهدئ على العقل، مما قد يعزز الحالة المزاجية، ويعزز الاسترخاء، ويقلل مستويات التوتر، وهذا ما يسمى بتأثير المطر، والذي يحدث عندما تثير رائحة المطر الذكريات أو المشاعر، لذا المشى في المطر يمكن أن يكون له تأثير مهدئ أو خصائص معززة للمزاج.

متى يجب تجنب المشي تحت المطر

هناك مواقف معينة يجب عليك فيها تجنب المشي تحت المطر لإعطاء الأولوية لسلامتك ورفاهتك، على سبيل المثال، إذا كنت معرضًا لخطر السقوط، أو لديك تاريخ من السقوط السابق، أو تعاني من مشاكل في التوازن، فمن الأفضل عدم المشي في الخارج أثناء هطول المطر.

أيضا تجنب المشي إذا لم تشعر بالأمان عند المشي دون مساعدة أو على أسطح غير مستوية أو زلقة، وذلك بسبب خطر السقوط أو التعرض لإصابة خطيرة يمكن الوقاية منها.

أيضا الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر أو الحركة، والذين يعانون من حالات صحية قد تتفاقم بسبب التعرض للمطر أو درجات الحرارة الباردة، والذين يعانون من الجروح، يجب عليهم أيضًا التفكير في عدم ممارسة الرياضة تحت المطر.

كما يجب عليك البقاء في الداخل أثناء الظروف الجوية القاسية مثل العواصف والأعاصير والبرق والرياح القوية.