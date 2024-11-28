شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: القيادة السياسية حريصة على تحفيز ودفع القطاع الصناعى للأمام والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب أحمد نويصر عضو مجلس النواب، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء كبريات الشركات العالمية العاملة في قطاع الصناعة، والذي انعقد على هامش الملتقى الدولي السنوي للصناعات.

وأكد نويصر في تصريح لـ"الخليج 365"، أن هذا اللقاء يعكس حرص القيادة السياسية على تحفيز القطاع الصناعي المصري، الذي يمثل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتوطين الصناعة، موضحا: أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي تواصل بذل كافة الجهود لتوفير بيئة محفزة للصناعة، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية وتقديم التسهيلات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف النائب أحمد نويصر، أن الدولة تسعى بشكل مستمر لتوطين الصناعات المتقدمة، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى المصانع المصرية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج المحلي وزيادة تنافسيته على الساحة الدولية.

وتابع عضو مجلس النواب، أن جهود الدولة لتوطين الصناعة لا تقتصر فقط على الصناعات الكبرى، بل تمتد لتشمل دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد المصري.

وأوضح النائب أحمد نويصر، أن هذه الصناعات تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتساهم في تحقيق التنمية الشاملة، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن جهود الدولة لتوطين الصناعة لا تقتصر فقط على الصناعات الكبرى، بل تمتد لتشمل دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد المصري.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه الصناعات تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتساهم في تحقيق التنمية الشاملة، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

