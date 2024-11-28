شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: شدة البرد في الجزيرة العربية أواخر ديسمبر وأول يناير ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الأرصاد، الدكتور خالد الزعاق، أن شدة البرد لا تأتى الا إذا انصرفت الشمس الجهة الجنوبية إلى الشمالية فى 23 ديسمبر، وشدة الحر لا تأتي إلا إذا انصرفت الشمس الجهة الشمالية إلى الجهة الجنوبية فى 23 يونيو.

وأضاف الزعاق، فى مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “أكس”: “موجات البرد وكذلك موجات الحر الشديدتين عبارة عن موجات مستوردة”.

وتابع: شدة البرد تأتينا من المرتفع السيبيري، وتبدأ أواخر شهر ديسمبر وأول شهر يناير وشدة الحر تأتينا من المنخفض الهندي”.