الجيش الإسرائيلي هدد سكان 10 قرى بجنوب لبنان: يُحظر عليكم العودة لبيوتكم حتى إشعار آخر

وجّه المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تهديدًا إلى سكّان لبنان، قائلًا: "حتّى إشعار آخر، يُحظر عليكم الانتقال جنوبًا إلى خطّ القرى التّالية ومحيطها وأيضًا داخل القرى نفسها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر؛ والمنصوري".

وأشار في تصريح، إلى أنّه "يُحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخطّ جنوبًا، حتّى إشعار آخر"، زاعمًا أنّ "كلّ من ينتقل جنوب هذا الخطّ، يعرّض نفسه للخطر".