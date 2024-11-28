افادت صحيفة "هآرتس"، بأن "أغلب شركات الطيران الأجنبية لن تعود إلى إسرائيل حتى عام 2025 رغم وقف إطلاق النار في لبنان"، مشيرة الى ان "15 شركة طيران فقط تعمل الآن في إسرائيل مقارنة بأكثر من 100 شركة كانت تنشط في إسرائيل قبل الحرب".
واوضح نقلا عن مسؤول شركة طيران أجنبية، أن "معظم شركات الطيران تفضل الانتظار لمعرفة ما إذا كان وقف إطلاق النار سيصمد".
كانت هذه تفاصيل خبر هآرتس: أغلب شركات الطيران الأجنبية لن تعود إلى إسرائيل حتى عام 2025 رغم وقف إطلاق النار في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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