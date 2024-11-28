هآرتس: أغلب شركات الطيران الأجنبية لن تعود إلى إسرائيل حتى عام 2025 رغم وقف إطلاق النار في لبنان

افادت صحيفة "هآرتس"، بأن "أغلب شركات الطيران الأجنبية لن تعود إلى إسرائيل حتى عام 2025 رغم وقف إطلاق النار في لبنان"، مشيرة الى ان "15 شركة طيران فقط تعمل الآن في إسرائيل مقارنة بأكثر من 100 شركة كانت تنشط في إسرائيل قبل الحرب".

واوضح نقلا عن مسؤول شركة طيران أجنبية، أن "معظم شركات الطيران تفضل الانتظار لمعرفة ما إذا كان وقف إطلاق النار سيصمد".