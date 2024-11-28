انت الان تتابع خبر السوداني يلتقي ملك إسبانيا ويشيد بمواقف بلاده إزاء العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، "إلتقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، العاهل الإسباني جلالة الملك فيليب السادس، في القصر الملكي بمدريد".وشهد اللقاء "استعراض العلاقات العراقية الإسبانية، وأبرز ما أنجز بين حكومتي البلدين من خطوات واتفاقات وتفاهمات على سبيل تعزيز التعاون الثنائي، وتطوير الشراكة البناءة في مختلف المجالات".

وأشاد السوداني، خلال اللقاء، بـ"مواقف إسبانيا إزاء العراق، والقضية العادلة للشعب الفلسطيني، ودعمها لجهود إنهاء الحرب في غزّة ولبنان، وجهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".