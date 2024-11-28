انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. الفساد ينخر مشاريع الديوانية والاحتلال الاسرائيلي يخرق اتفاق وقف النار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - • برعاية السوداني وسانشيز.. العراق واسبانيا يوقعان سبع مذكرات تفاهم، ويتفقان على تأسيس شراكة شاملة• في ظل التوجه لاغلاق منصة بيع الدولار.. مخاوف من هيمنة مصارف خارجية على الحوالات.. وحدوث ازمة غلاء

• الفساد ينخر المشاريع الخدمية في الديوانية.. سماسرة يتسترون على الفاسدين، ويمنعون محاولات كشفهم

• الاحتلال الصهيوني يخرق اتفاق وقف النار باستهداف منشأة لحزب الله، ولبنان يعلن حصيلة ضحاياه