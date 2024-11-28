انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. الفساد ينخر مشاريع الديوانية والاحتلال الاسرائيلي يخرق اتفاق وقف النار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - • برعاية السوداني وسانشيز.. العراق واسبانيا يوقعان سبع مذكرات تفاهم، ويتفقان على تأسيس شراكة شاملة
• في ظل التوجه لاغلاق منصة بيع الدولار.. مخاوف من هيمنة مصارف خارجية على الحوالات.. وحدوث ازمة غلاء
• في ظل التوجه لاغلاق منصة بيع الدولار.. مخاوف من هيمنة مصارف خارجية على الحوالات.. وحدوث ازمة غلاء
• الفساد ينخر المشاريع الخدمية في الديوانية.. سماسرة يتسترون على الفاسدين، ويمنعون محاولات كشفهم
• الاحتلال الصهيوني يخرق اتفاق وقف النار باستهداف منشأة لحزب الله، ولبنان يعلن حصيلة ضحاياه