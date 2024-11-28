شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد العالم.. ارتفاع التضخم في ألمانيا وإسبانيا وسول تخفض الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاسباني اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم بنسبة أكبر من المتوقع خلال نوفمبر الماضي، ليصل لأعلى مستوى منذ 4 أشهر.

وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلك إلى 4ر2% خلال الشهر الحالي مقارنة بـ8ر1% في أكتوبر الماضي.

وأظهرت البيانات انخفاض معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الأطعمة غير المصنعة ومنتجات الطاقة إلى 4ر2% مقارنة بـ5ر2% في أكتوبر الماضي.

وقال المكتب إن ارتفاع معدل التضخم يرجع بصورة أساسية إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والوقود.

سول تخفض سعر الفائدة

خفض البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي، وقال إن اقتصاد البلاد سينمو بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا.

وفي أعقاب اجتماع لصانعي السياسة النقدية، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3%.



وخفض البنك توقعاته للنمو الاقتصادي في البلاد من 4ر2% إلى 2ر2% لعام 2024، ومن 1ر2% إلى 9ر1%لعام 2025.

وجاء هذا القرار بعد شهر من خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، مشيرًا إلى ما وصفه بعلامات واضحة على استقرار التضخم.

ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي في نوفمبرالحالي، ليصل إلى 2ر2%، أعلى من المستوى الذي سجله خلال نفس الشهر من العام الماضي، ليتجاوز بذلك حد 2% لأول مرة منذ يوليو الماضي.

وأفاد المكتب مستندًا إلى بيانات أولية بأن أسعار المواد الغذائية والخدمات لا تزال هي المحرك الرئيسي للتضخم.

وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المستهلكين في ألمانيا في الشهر الحالي بنسبة 2ر0% مقارنة بأكتوبر.

ويتوقع خبراء الاقتصاد استمرار الاتجاه التصاعدي لمعدل التضخم السنوي في الشهور المقبلة، غير أن الخبر السار بالنسبة للمستهلكين هو أن التضخم سيظل على الأرجح عند مستويات معتدلة نسبيًا.

