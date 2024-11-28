شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو تشويقى غامض يجمع بين نيقولا معوض والنجمة التركية أيلين ييليز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم اللبناني نيقولا معوض عبر صفحته على إنستجرام فيديو تشويقي غامض يجمعه مع النجمة التركية أيلين ييليز، ولم يتم الكشف عن هوية العمل الفني الذي يتم التشويق له.

في الفيديو تحدث نيقولا معوض باللغة التركية للمرة الأولى مع أيلين ييليز عبر الهاتف، ويوضح كل منهما للآخر أنهما لا يزالان يحبان بعضهما البعض، ومشتاقان لبعضهما أيضًا.

نيقولا شارك مؤخرا في الموسم الرمضاني 2024 في مسلسل الحشاشين بدور الشاعر والعالم عمر الخيام، كما انتهى من تصوير دوره في مسلسل أجنبي جديد تم تصويره بالكامل في الإمارات العربية سوف يعلن عن تفاصيله قريبًا.