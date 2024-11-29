شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلب من المحكمة الأمريكية رفض حكم قضية الاحتكار ضد متجر بلاى والان مع تفاصيل الخبر

طلبت شركة جوجل من محكمة استئناف أمريكية إلغاء حكم هيئة المحلفين وأمر القاضي الذي ألزمها بإعادة تصميم متجر التطبيقات "بلاي" بعد الدعوى التي رفعتها شركة "إبيك جيمز"، مطورة لعبة "فورتنايت".

في أول عرض مفصل لها أمام المحكمة، قالت جوجل إن القاضي ارتكب أخطاء قانونية منحت فائدة غير عادلة للمدعي، وأكدت أن إجراء "إعادة تصميم شامل" لمتجر "بلاي" ونظام تشغيل "أندرويد" سيضر بمطوري التطبيقات والمستهلكين.

من جهة أخرى، أكدت شركة "إبيك جيمز" في بيان لها أن جوجل تعتمد على حجج "غير صحيحة" تم رفضها من قبل هيئة المحلفين، وقالت "إبيك" إن هذا الطعن في الحكم هو محاولة يائسة من جوجل لتجنب الامتثال للقرار الجماعي لهيئة المحلفين.

تتهم شركة "إبيك جيمز" جوجل باحتكار الطريقة التي يصل بها المستهلكون إلى التطبيقات على أجهزة "أندرويد" وكذلك الطريقة التي يقومون بها بإجراء المدفوعات داخل التطبيقات، وقد تمكنت الشركة من إقناع هيئة المحلفين في سان فرانسيسكو في العام الماضي بأن جوجل قامت بشكل غير قانوني بكبح المنافسة في هذا المجال.

استنادًا إلى نتائج هيئة المحلفين، أصدر القاضي الأمريكي "جيمس دوناتو" في أكتوبر الماضي أمرًا يقضي بأن تسمح جوجل للمستخدمين بتحميل متاجر تطبيقات منافسة داخل متجر "بلاي" وإتاحة الوصول إلى تطبيقات متجر "بلاي" لتلك المتاجر المنافسة، بالإضافة إلى مجموعة من الإصلاحات الأخرى، وقد تم تعليق تنفيذ هذا الأمر في انتظار المراجعة من قبل محكمة الاستئناف.

وفي المستندات المقدمة إلى محكمة الاستئناف، قالت جوجل إنه لم يكن يجب على هيئة المحلفين الاستماع إلى دعوى "إبيك" لأنها كانت تهدف إلى وقف تصرفات جوجل وليس الحصول على تعويضات مالية.

وأضافت أن القاضي "دوناتو" سمح بشكل غير عادل لـ"إبيك" بإقناع هيئة المحلفين بأن جوجل وآبل ليسا منافسين في مجال توزيع التطبيقات والمدفوعات داخل التطبيقات.

أوضح المستند أن القاضي "دوناتو" أخطأ في إصدار أمر قضائي يؤثر على المستخدمين والمطورين على مستوى البلاد وليس فقط على شركة "إبيك جيمز".

وقالت جوجل إن الأمر القضائي جعل القاضي "يصبح المخطط المركزي المسؤول عن تصميم المنتجات".

من المقرر أن تستمع محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة إلى المرافعات الشفوية في الثالث من فبراير المقبل، على أن يُتوقع صدور حكم في القضية في وقت لاحق من العام المقبل.