شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل شات تطلق ميزة Huddles لإجراء مكالمة سريعة مع زملائك فى العمل والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت جوجل شات Google Chat ميزة Huddles، وهي إضافة مدعومة بـ Google Meet تتيح لك بدء مكالمة سريعة مع زملائك في العمل، وقالت Google إنها ستضيف ميزة Huddles إلى Google Chat في معاينة العملاء منذ أكثر من عام ، لكننا لم نسمع عنها منذ ذلك الحين ، وتقول الشركة إن الميزة بدأت في الظهور ويجب أن تصل إلى جميع مستخدمي Workspace بحلول 6 يناير.

كما ذكرنا في العام الماضي، هذه هي نفس الميزة الموجودة في Slack's Huddles ، والتي تستخدم نفس الاسم تمامًا، ولا توجد اختلافات كبيرة بين مجموعات Office المختلفة هذه الأيام، ولكن هذا يمثل تقدمًا إضافيًا حقًا.

لبدء محادثة جماعية، ما عليك سوى الضغط على القائمة المنسدلة أعلى الدردشة وتحديد "بدء محادثة جماعية"، سيؤدي ذلك إلى فتح دعوة لمكالمة صوتية يمكنك تحويلها إلى محادثة فيديو على غرار Google Meet، مع إمكانية مشاركة شاشتك "للحصول على تجربة اجتماع أكثر اكتمالاً أثناء تعدد المهام في الدردشة".

ومنذ إعادة الإطلاق الكبيرة العام الماضي، طرحت الشركة بعض الميزات الأخرى في Chat، مثل ملخصات الذكاء الاصطناعي المدعومة بـ Gemini ، والقدرة على الرد على زملاء العمل أو وضع علامة عليهم، وميزة التسجيل الصوتى.