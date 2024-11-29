شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التجارة الفيدرالية تعدل قواعد التسويق عبر الهاتف لحماية المستهلكين من الاحتيال والان مع تفاصيل الخبر

أنهت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) تعديلات على قواعد مبيعات التسويق عبر الهاتف (TSR)، ​​مما يجعل من الأسهل حماية المستهلكين الذين يتم خداعهم لدفع أموال لشركات الدعم الفني الاحتيالية.

ويمكن للجنة التجارة الفيدرالية بالفعل ملاحقة هذه الشركات الاحتيالية إذا بدأت المكالمات إلى الأشخاص الآن، ويمكنها أن تفعل الشيء نفسه إذا اتصل الناس بالمحتالين أيضًا.

وتزايدت عمليات الاحتيال في مجال الدعم الفني المزيف لسنوات عديدة ، حيث تخدع "الشركة" الأشخاص وتجعلهم يعتقدون أنهم مصابون بفيروس أو مشكلة أخرى عن طريق إرسال رسائل بريد إلكتروني احتيالية ونوافذ منبثقة ورسائل أخرى، وهذا يشجعهم على الاتصال بمكتب المساعدة، الذي يقنعهم بعد ذلك بدفع المال.

وحاولت لجنة التجارة الفيدرالية لفترة طويلة استعادة الأموال من هؤلاء المحتالين ، ولكن كما توضح في اقتراح منشور، فإن حكمًا للمحكمة العليا لعام 2021 يسمى AMG Capital Management، LLC ضد لجنة التجارة الفيدرالية حد من سلطتها للقيام بذلك.

كان هذا يعني أن لجنة التجارة الفيدرالية لا يمكنها ملاحقة الشركات إلا عندما تجري مكالمة خارجية، مما يترك العديد من المستهلكين الذين خدعتهم الرسائل غير محظوظين.

والآن، تم تغيير قواعد مبيعات التسويق عبر الهاتف TSR لإزالة "خدمات الدعم الفني" من قائمة الخدمات المعفاة من قواعدها، كما قامت لجنة التجارة الفيدرالية باتخاذ إجراءات صارمة ضد النوافذ المنبثقة الاحتيالية "للدعم الفني" على المواقع.

وتقول لجنة التجارة الفيدرالية إن المستهلكين الأكبر سنًا الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا كانوا أكثر عرضة بخمس مرات لأن يصبحوا ضحايا لهذه الاحتيالات، وقد أبلغوا مجتمعين عن خسائر تزيد عن 175 مليون دولار.

وفي وقت سابق من هذا العام ، ذكرت لجنة التجارة الفيدرالية أن المكالمات المزيفة التي يطلقها "Geek Squad" تصدرت قائمة الاحتيال، حيث بلغت الخسائر 15 مليون دولار.



