تكنولوجيا: HMD تخطط لإطلاق هاتف HMD XR22 العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة HMD في العمل على تطوير إصدار جديد من سلسلة هواتف HMD XR، ولقد أشارت أحدث التسريبات إلى خطط الشركة لإطلاق HMD XR22 العام المقبل.

تستمر شركة HMD في تطوير إصدارات جديدة من الهواتف منخفضة التكلفة، واليوم تقدم التسريبات أول التفاصيل حول إصدارها القادم HMD XR22.

وتؤكد التسريبات على أن HMD ستدعم XR22 ببعض التحسينات مقارنة بإصدار الشركة السابق XR21، حيث يأتي الإصدار الجديد بشاشة OLED بطبقة حماية من زجاج “Gorilla Glass Victus 2″، على أن تتميز الشاشة بجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 120 Hz، وسطوع بنسبة 1200 nits.

أيضاً يأتي هاتف XR22 برقاقة معالج Snapdragon 6s Gen 3 ، وهي ترقية كبيرة مقارنة بهاتف XR21 الذي انطلق برقاقة معالج Snapdragon 695 5G، أيضاً ينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين في microSD حتى سعة 512 جيجا بايت.

وعلى عكس الإصدار السابق الذي جاء بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية تخطط HMD لدعم الإصدار الجديد بإعدات ثلاثية في الكاميرة الخلفية تشمل مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر للتصوير الليلي بدقة 8 ميجا بيكسل.

وتحصل كاميرة السيلفي على ترقية كبيرة في هاتف XR22، حيث يضم الهاتف مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل في كاميرة السيلفي، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5520 mAh، كما ينطلق بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

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