تكنولوجيا: توقعات تشير إلى دعم Oppo Find X8 Ultra باثنان من كاميرات periscope

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo لضم إصدار Ultra لسلسلة هواتف Oppo Find X8، ولقد أشارت أحدث التوقعات إلى أن هذا الإصدار يأتي برقاقة Snapdragon 8 Elite، واثنان من كاميرات periscope.

قدمت Oppo مؤخراً سلسلة هواتف Find X8 للأسواق العالمية، كما تستعد الشركة لضم إصدارها الجديد Find X8 Ultra للسلسة، والذي يتوفر بشكل رسمي في 2025.

ولقد أكدت التفاصيل التي جاءت عبر”Digital Chat Station” على تطوير هذا الإصدار، حيث رصد الهاتف برمز “Everest”، كما كشفت التسريبات عن بعض المواصفات المذهلة في هذا الإصدار والتي تتضمن شاشة بجودة عرض 2K، واثنان من كاميرات periscope، مع دعم الهاتف برقاقة Snapdragon 8 Elite.

أيضاً تتميز البطارية في هاتف Find X8 Ultra بتصميم من السيليكون والكربون، لذا من المتوقع أن يأتي الهاتف بسعة ضخمة للبطارية، من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن هاتف Find X8 Ultra لن يتوفر خارج السوق الصيني.

كما تأتي كاميرة periscope telephoto المزدوجة في هاتف Ultra بتحسينات، كما أنها ميزة تقدم للمرة الأولى في هاتف يضم رقاقة Snapdragon 8 Elite، على أن تدعم الكاميرات التكبير من 3 إلى 6 مرات.

يذكر أن التسريبات تشير إلى خطط Oppo لدعم هاتف Find X8 Ultra بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، والتي تشمل مستشعر Sony LYT 900 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر Sony IMX 882 بدقة 50 ميجا بيكسل وزوايا عرض فائقة الإتساع.

كما تتضمن كاميرات telephoto مستشعر Sony LYT 701 بدقة 50 ميجا بيكسل وحجم 1/1.56 إنش، وبعد بؤري 75مم، ومستشعر Sony IMX 882 بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.95 وبعد بؤري 150مم.

ويتميز هاتف X8 Ultra بشاشة BOE X2 LTPO OLED بحجم 6.82 إنش، وتصميم بإنحناء micro من الجهات الأربعة، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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