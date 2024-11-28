تكنولوجيا: رصد هاتف Honor 300 Pro في قاعدة بيانات Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد Honor مؤتمر في 2 من ديسمبر المقبل لإطلاق سلسلة هواتف Honor 300، ولقد رصد هاتف Honor 300 Pro في قاعدة بيانات Geekbench برقاقة معالج من كوالكوم.

أكدت التفاصيل التي جاءت حتى الآن على أن سلسلة Honor 300 المرتقبة تتضمن ثلاثة من الإصدارات تشمل الإصدار الرئيسي وHonor 300 Pro إلى جانب إصدار Ultra.

ولقد رصد إصدار Honor 300 Pro في منصة Geekbench بنموذج رقم Honor AMP-AN00، حيث يضم الهاتف رقاقة معالج كوالكوم دون أن يتم تحديد أي من رقاقات كوالكوم المقدمة في هذا الإصدار.

وتؤكد التفاصيل على أن سرعة المعالج أقل من آداء رقاقة Snapdragon 8 Gen 3، كما تأتي النواة الرئيسية بسرعة 3.05GHz، وتتضمن 5 من الأنوية الكبيرة بسرعة 2.96GHz، و2 من الأنوية لتعزيز الكفاءة بسرعة 2.04 GHz.

كما سجل الهاتف بالرقاقة عدد 2141 من النقاط في إختبارات الأنوية الأحادية، وعدد 6813 من النقاط في إختبارات الأنوية المتعددة، أيضاً يظهر هاتف Honor 300 Pro بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 15، وواجهة MagicOS 9.0.

يذكر أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن هاتف Honor 300 Pro يضم كاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، مع كاميرة telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5300 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، والشحن اللاسلكي بقدرة 66W، ويأتي الهاتف بمعايير IP68.

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