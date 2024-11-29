شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلى: لا يوجد لاعب فى النادى لديه مستحقات مالية متأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نصر أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي، أن كل اللاعبين حصلوا على كل مستحقات الموسم الماضى ولا يوجد لاعب له أموال حتى هذا الموسم.

وقال نصر أبو الحسن خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "هناك كلام تم نشره بأن اللاعبين لهم مستحقات متأخرة وهذا غير صحيح، لأن كل اللاعبين حصلوا على مستحقات الموسم الماضي بالإضافة إلى 25٪ عن الموسم الحالي، وهذا لم يحدث في أندية كثيرة في الدوري".

وتابع رئيس الإسماعيلى: "هناك 3 لاعبين رحلوا عن الإسماعيلى لهم فلوس على النادي سيتم دفعها في الفترة المقبلة، ونسعى لحل مشاكل كل اللاعبين المادية من أجل جعل تركيزهم في الملعب فقط".

وعن الراحل إيهاب جلال، قال: "دائما الراحل إيهاب جلال كان يفكر في اللاعبين وجهازه الفني وكان يطالبنا دائما بتجهيز المستحقات ولو هناك نقص في الفلوس كان يقول خليني أنا الآخر، كما قام بتعديل عقود أكتر من لاعب أكثر من مرة مثل عمر الساعي بعد الأداء المميز الذي كان يقدمه، فاللاعبون يرتبطون بعلاقات قوية مع إيهاب جلال لدرجة أن اللاعبين يذهبون للأندية التي يدربها".