شكرا لمتابعة خبر عن إزالة تعديات بمساحة 151,600 م² في بلدية ثول بمحافظة جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت أمانة محافظة جدة، ممثلة في بلدية ثول الفرعية، عن تنفيذ حملة لإزالة تعديات على مواقع مخالفة بمساحة إجمالية بلغت 151,600 متر مربع، وشملت التعديات مزارع عشوائية وعددًا من الإنشاءات والمباني التي تم استغلالها بطريقة غير نظامية ودون وجود صكوك شرعية.

وأكدت الأمانة أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار تعزيز الرقابة على الأراضي الحكومية ومنع التعديات عليها، مشددة على استمرارها في متابعة المواقع ورصد أي مخالفات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما دعت أمانة جدة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن أي تعديات أو تجاوزات عبر تطبيق “بلدي” أو مركز البلاغات الموحد 940، حفاظًا على الممتلكات العامة وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح.