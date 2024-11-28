شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كأس الخليج يخاطب الاتحاد المصرى للاستعانة بالحكم محمود عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي، للاستعانة بخدمات الحكم الدولي محمود عاشور، للانضمام لقائمة حكام كأس الخليج العربي.

وتقام منافسات النسخة السادسة والعشرين لكأس الخليج العربي لكرة القدم في الأراضي الكويتية، بين يومي الحادي والعشرين من ديسمبر 2024 والثالث من يناير 2025.

ويعد محمود عاشور من أفضل حكام الفيديو فى أفريقيا، وشارك عاشور كحكم فيديو فى أولمبياد باريس التى أقيمت الصيف الماضى، وظهر بمستوى مميز وقبلها شارك فى امم أفريقيا بكوت ديفوار.

وأسفرت قرعة بطولة "كاس الخليج العربي" خليجي 26، والتي تقام في الكويت عن مواجهات مرتقبة، وضمت المجموعة الأولى كلا من الكويت؛ البلد المضيف، وقطر والإمارات وعمان ، فيما جاءت المجموعة الثانية لتضم العراق، السعودية، البحرين، واليمن.

وعلى صعيد الأرقام التاريخية، فيتصدر منتخب الكويت قائمة الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 10 ألقاب أعوام (1970، 1972، 1974، 1976، 1982، 1986، 1990، 1996، 1998، 2010).

ويأتى فى الوصافة منتخب العراق برصيد 4 ألقاب (1979، 1984، 1988 - 2023)، وبرصيد 3 ألقاب تأتي السعودية وقطر في المركز الثالث، فيما حقق منتخب الإمارات ومنتخب عمان اللقب مرتين.

وتوِّج منتخب البحرين باللقب مرة وحيدة في نسخة عام 2019.