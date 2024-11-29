الامارات | تعاون بين شرطة دبي و«هيئة المعرفة» لتعزيز منظومة التعليم المدرسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي مُذكرة تفاهم بشأن تعزيز منظومة التعليم المدرسي نحو بيئة تعليمية آمنة ومُستدامة، عبر مبادرة «نسيج» التي تُعنى بتقويم السلوكيات السلبية بشكل استباقي من خلال برنامج تربوي يُركز على التدريبات العسكرية والرياضية والتوعوية، ومن خلال مبادرة «أمن المدارس» التي تسعى إلى إيجاد بيئة مدرسية آمنة عبر التدقيق على إجراءات الأمن والسلامة، ومبادرة وبرامج مركز «حماية الدولي» الهادفة إلى إشراك الطلبة في الأنشطة والدورات الطلابية.

ووقّع المذكرة من طرف القيادة العامة لشرطة دبي القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، ومن طرف هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، مدير عام الهيئة، عائشة عبدالله ميران، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي.

وأشاد الفريق عبدالله خليفة المري بالتعاون المُشترك بين القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، لتنفيذ مبادرات تُسهم في تعزيز بيئة تعليمية آمنة ومُستدامة، وتعزّز القيم السلوكية الإيجابية لدى الطلبة، وأشار إلى أن توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون بينهما، وسعياً نحو تكامل الجهود في الجانب التعليمي الذي يعتبر ركيزة أساسية في بناء أجيال قادرة على قيادة المستقبل، تحافظ على قيمها المجتمعية وهويتها الوطنية.

وأكد أن شرطة دبي تسعى دائماً إلى تعزيز الشراكة البنّاءة مع كل الجهات والهيئات والشركاء الاستراتيجيين لتنفيذ البرامج والمبادرات المجتمعية المشتركة، التي تسهم في تحقيق التوجهات الحكومية نحو تعزيز جودة الحياة والأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

وقالت عائشة عبدالله ميران: «يسعدنا مواصلة التعاون مع شركائنا في شرطة دبي، وتعزيز أوجه الشراكة في مختلف المبادرات والبرامج المشتركة ذات الصلة بقطاع التعليم في إمارة دبي، كما نثمّن جهودهم المستمرة من أجل غرس السلوكيات والقيم المجتمعية الإيجابية في المجتمع التعليمي، وتعزيز مكانة دبي وجهة دولية حاضنة للتعليم عالي الجودة»، وأضافت: «نحن حريصون على مواصلة توحيد جهودنا لضمان بيئة آمنة ومستدامة للأطفال، وحماية حقوقهم، وغرس قيم الولاء والانتماء والهوية الوطنية، وفقاً لأفضل المعايير العالمية التنافسية، بما يواكب (استراتيجية التعليم 33)، التي ترتكز أهدافها على ضمان جودة حياة المتعلم في مختلف محطات رحلته التعليمية في دبي».

وتهدف المذكرة إلى ضمان بيئة تعليمية آمنة ومستدامة وفق أفضل المعايير العالمية التنافسية، وتوحيد جهود الأطراف ضمن برامج وخطط عمل تُقدم للحد من إشكاليات سلوكية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً في مجال الحماية والتعليم بإطلاق المبادرات والبرامج التأهيلية للكادرين الإداري والتعليمي، وبدورها توطد قيم الولاء والانتماء والهوية الوطنية والقيم المجتمعية، كما تهدف المذكرة إلى تعزيز روح المبادرة المجتمعية في خلق مقترحات تخدم منهجية العمل لدى الطرفين.

الفريق عبدالله خليفة المري: تنفيذ مبادرات تُسهم في تعزيز بيئة تعليمية آمنة ومُستدامة، وتعزّز القيم السلوكية الإيجابية لدى الطلبة.

عائشة عبدالله ميران: حريصون على مواصلة توحيد جهودنا لضمان بيئة آمنة للأطفال، وفقاً لأفضل المعايير العالمية التنافسية.