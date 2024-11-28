شكرا لقرائتكم خبر عن 3.2 مليار دولار.. النرويج ترفع مساعداتها لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

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دعم أوكرانيا

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة النرويجية بعد اجتماع برلماني اليوم الخميس ، عزمها زيادة الدعم لأوكرانيا في عام 2025 إلى ما لا يقل عن 35 مليار كرونة نرويجية (2ر3 مليار دولار).وقالت الحكومة إنه سيتم استخدام 5ر22 مليار كرونة من هذا المبلغ للدعم العسكري، بينما يخصص 5ر12 مليار كرونة للمساعدات الإنسانية والمدنية.وقال رئيس الوزراء جوناس جار ستور لوكالة الأنباء النرويجية إن تي بي، إن القرار يرسل إشارة مهمة إلى أوكرانيا ومن يهاجمونها.يشار إلى أن الحكومة النرويجي كانت قد خصصت في البداية 15 مليار كرونة في ميزانية الدولة لعام 2025 لدعم أوكرانيا.وسيتم تسليم الأموال عبر برنامج الدعم المدني والعسكري النرويجي لأوكراني (نانسن) ، وهي الطريقة التي قدمت بها النرويج كل دعمها طويل الأجل لأوكرانيا.كما سيتم تمديد البرنامج لمدة ثلاث سنوات أخرى حتى عام 2030، وتتوقع الحكومة أن يسهل برنامج نانسن تحويل ما لا يقل إجماليه عن 5ر154 مليار كرونة.