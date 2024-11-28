شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. انتشار الضباب على أجزاء من 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أماكن انتشار الضباب

الدمام - شريف احمد - نبهفي تقريره عن، من انتشار ضباب من خفيف إلى متوسط على أجزاء من 3 مناطق، يستمر حتى الساعة 8 صباحًا.وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.مكة المكرمة: الشفا والهدا وأضم وبني يزيد وميسان والطائف. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)الباحة: القرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.