شكرا لقرائتكم خبر عن "اليوم" تتجول في "محمية ومعامل" كنز النفط الاستثنائي في قلب صحراء الربع الغالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «الشيبة».. قصة نجاح

«أرامكو» تعدت البحث عن النفط إلى تأهيل أبناء وبناء الوطن

«محمية» استثنائية تنبض بأصناف الحيوانات والطيور والبحيرات

سواعد سعودية حولت صحراء الربع الخالي لأهم كنوز النفط

مشاريع تنموية كبرى تتعدى قطاع الطاقة إلى بناء حياة كاملة

صورة المعمل رقم "2" في الشيبة بصدر عملتنا الورقية فئة «5 ريالات»

في أطراف المملكة، كانت صحراء الربع الخالي، التي أصبحت من أهم مناطق النفط، خالية من الحياة والتنمية، حتى تبنت قيادة استثنائية لهذه البلاد، في عام 1998، قرارًا بتنمية وتطوير حقل الشيبة، فمكنت الدولة «أرامكو السعودية»، بأيدي أبنائها لبناء مجد تليد ومستقبل زاهر لجيل بعد جيل.

ربع خالي هو غالٍ علينا كثيرًا، غال في مكوناته ومشاريعه ورجاله.

بابتسامة واثقة وكلمات مصاغة من تراب هذه الأرض الطاهرة، التقيت أمس، شبان وشابات أرامكو السعودية، في زيارة خاطفة زمنيًا، ودسمة معلوماتيًا، هناك في قلب الربع الخالي، «حقل الشيبة».

طموح وإصرار

المشروع الذي افتتح عام 1999م، في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز، ودشنه الملك عبدالله بن عبدالعزيز «ولي العهد آنذاك» -رحمهما الله-، حقل لا يشبه حقول النفط والغاز، وإنما مليء بالطموح والإصرار على النجاح ثم النجاح، مشروع وطن بُنى لأجيالنا.



أول خطوة بعد نزولنا للمطار، الذي لا يهدأ، إذ تصل فيه فرق نموذجية في كل شيء، على متن طائرات تنقل عقولًا، تخطط على مدى 7 أيام متواصلة، لهذه البقعة الاستثنائية من العالم.

كان نبرات صوت شبابنا وشاباتنا هناك واثقة ومصرة على استكمال النجاح، حولوا الكثبان الرملية الشاهقة إلى مشاريع تنموية مختلفة بين طاقه وكهرباء ومحافظة على البيئة وتطوير للشباب، لم نر، فقط، مواقع الذهب الأسود في صحراء مترامية الأطراف، بل وجدنا مواطنين من ذهب في مشاريع كبيرة بحجم الوطن.

رمال مترامية الأطراف جرى تطويعها للتنمية، ومساحات ضخمة كانت في سبات عميق، جرى إحياؤها لينهض المشروع العملاق، مواصلا قفزاته من «نجاح إلى نجاح».

معمل رقم 2

رأيت قصصًا تحكي عن معمل رقم "2" ذلك المعمل الذي صور بصدر عملتنا الورقية الـ«5 ريالات»، سعوديون تصل نسبتهم الي 98% من نسب فريق النجاح، سعوديون نفخر بأننا ولدنا من بدو وحضر، واتفقنا على السعودية بمكوناتها وأطرافها ومناطقها.



هؤلاء السعوديون لم يولدوا في يوم وليلة مهندسين بذات تخصصات مختلفة، استغرقت صناعتهم سنوات، رعتهم المملكة وتابعتهم شركة وطنية سعودية، "أرامكو" التي كبر معها جيل وترعرعت معها أجيال.

"محيمة"، أنشئت نموذجية في كل شيء، برمالها وأصناف الحيوانات والطيور وبحيراتها، التي تنبض بالحياة للحياة.

"أرامكو" لم تكن شركة نفطية بقدر ما كانت شركة وطنية تضخ في رمال بلادنا الذهب، ليس فقط ذهبًا أسود، بل ذهب من عقول وسواعد الوطن وأبنائه، هناك على بعد مئات الكيلومترات تبنى قصص لأجيال، وسيحفظ التاريخ قصة نجاح استثنائية في وطن استثنائي.

القصة لم تنته.. وللحديث بقية..



تواريخ مهمة

1968: اكتشاف الحقل على بعد 500 ميل من مقر «أرامكو» بالظهران.

1995: إطلاق أعمال إنشاء المشروع.

1998: إنجاز المشروع بأكمله قبل الموعد المحدد بعام كامل.

2009: انطلاق المرحلة الأولى لتوسعة الحقل وزيادة الإنتاج ل 750 ألف برميل يوميًا.

2011: حصول الحقل على جائزة مجلس التعاون الخليجي للتميز البيئي البرية.

2016: 250 ألف برميل إضافية ترفع الإنتاج لمليون برميل في اليوم الواحد.



أرقام رائعة

مليون برميل.. حجم إنتاج النفط يوميًا.

13 مليون م3: حجم الرمال المنقولة.

145 بئرًا «محفورة».

161 يومًا: قدرة الحقل على تزويد العالم بالنفط.

386 كيلومترًا.. طول الطريق الممهدة للوصول إلى الحقل عبر الصحراء.

50 مليون ساعة مدة أعمال الإنشاء.

645 كيلومترًا.. طول الأنابيب.

