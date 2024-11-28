شكرا لقرائتكم خبر عن هل ستخسر صبا مبارك كل شىء بسبب زواجها من محمد علاء فى وتر حساس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ اللحظة الأولى التي أعلنت فيها سلمى "صبا مبارك" الحرب على ابنة خالتها كاميليا "إنجي المقدم"، وذلك بعدما علمت أنها السبب في وفاة زوجها وحبيبها عندما وقع في مكيدتها وجعلته يشك في سلمى بأنها تخونه، وهنا قررت سمى إعلان زواجها من رشيد" محمد علاء"، زوج كاميليا، ضمن أحداث مسلسل وتر حساس.

بدأت المصائب تتوالى على سلمى، ولكنها كانت قادرة التصدي لها، حتى تعلق الأمر بابنتها غالية، عندما ظهر على زوجها السابق فجأة، بعدما كانوا قد اتفقا على الطلاق بسبب إدمانه للمخدرات، كما اتفقا أن يقولا لابنتهما الوحيدة غالية إنه توفى حتى يظل صورته جميلة فى عينها.

جاء علي وكانت نواياه كلها خبيثة، خاصة بعدما علم زواج سلمى من صاحب عمره رشيد، وقرر أن يرفع عليها دعوى ليسترد العيادة الخاصة بوالده والذي كان قد كتبها باسم غالية، وكانت سلمى هي الوصية عليها، كما أراد أن يسترد غالية نفسها، وبعدما قررت سلمى ورشيد أن يدخلاه المصحة مرة أخرى حدث ما لم يكن متوقعا، أرسلت كاميليا فيديو يفيد بأن علي ما زال على قيد الحياة لكل الصحافة مما جعل غالية تعرف أن والدها ما زال على قيد الحياة، وتطلب من أمها أن تراه، الأمر الذي أجبر سلمى أن تخرج علي من المصحة على شرط أن يتفقا عما سوف يقولاه لابنتهما، فهل سيمتثل علي لكلام سلمى أم أن سلمى ستخسر كل شيء؟

مسلسل وتر حساس يقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبى، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، ومؤثر رفعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل وتر حساس يجمع صبا مبارك ومحمد علاء والمخرج وائل فرج مجدداً بعدما حقق الثلاثى نجاحاً سوياً خلال مسلسل بين السطور الذي تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى على قناة ON، ولاقى إشادات جماهيرية وتفاعل مع كبير مع أحداثه المشوقة التي اعتمدت على لغز جريمة قتل ظل المشاهدون يبحثون عنه طوال الحلقات.