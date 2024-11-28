شكرا لقرائتكم خبر عن مى جمعة أفضل لاعبة فى مباراة مصر والجزائر ببطولة أفريقيا بالكونغو والان مع تفاصيل الخبر

حصلت مى جمعة حارسة مرمى منتخب كرة اليد على لقب أفضل لاعبة فى مباراة فوز منتخب مصر على نظيره الجزائرى بنتيجة 28-19 فى ثانى مواجهاته بمنافسات كأس الأمم الأفريقية، والتى تستضيفها جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2024، وهى البطولة المؤهلة إلى بطولة العالم المقبلة والتى تقام بتنظيم مشترك فى ألمانيا وهولندا خلال شهر ديسمبر 2025، فى المباراة التى تأجلت لبضع دقائق فى شوطها الثانى، بسبب لوحة النتائج.

وجاءت مواعيد منتخب سيدات اليد بالمنافسة الأفريقية كالتالى:

مصر أمام السنغال 5 مساء السبت 30 نوفمبر.

مصر أمام كينيا 4 عصرا الأحد 1 ديسمبر.

مصر أمام كاب فيردى 4 عصرا الثلاثاء 3 ديسمبر.

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: فرح الشاذلي، مي جمعة، منة السيد، مروة عيد، ملك طلعت، سارة الخولي، يارا هاني، روان سعيد، ليلي هيثم، فاطمة عرابي، شهد حسام، مريم عمر، أمينة هشام، لوجي عبيد، تقي كمال، رانا راضي، ونوران خالد.

وتضم قائمة منتخبنا الوطنى المصرى الأول للسيدات لكرة اليد كلا من: عبده عبد الوهاب المشرف العام على المنتخبات الوطنية للسيدات ورامى عبد اللطيف المدير الفنى و محمد عبد الكريم المدرب العام و محمد عبد المنعم مدرب حراس المرمى و حازم حامد محلل فنى و إيمان مرجان المدير الإدارى و مروج جلال نديم أخصائية علاج طبيعى.

ويقع منتخب مصر بالمجموعة الأولى: التى تضم الكونغو - السنغال - مصر - الجزائر - الرأس الاخضر - كينيا.

وتضم المجموعة الثانية: أنجولا - الكونغو الديمقراطية - تونس - غينيا - الكاميرون - أوغندا.