شكرا لقرائتكم خبر عن عودة محمد حسن وعلى الشراكى إلى قائمة المرشحين لانتخابات الملاكمة والان مع تفاصيل الخبر

حصل الثنائي محمد حسن وعلى الشراكى على حكم من محكمة القضاء الإداري بالعودة إلى قائمة المرشحين لانتخابات الجمعية العمومية لاتحاد الملاكمة، والمقرر لها بعد غد السبت.

وكان محمد حسن تم استبعاده من قائمة المرشحين على مقعد أمين صندوق الاتحاد، وعلى الشراكى على مقعد العضوية، وتمت إقامة دعوى بالشق المستعجل وتم الحكم فيها بعودتهما إلى السباق الانتخابى.

وتشهد عمومية اتحاد الملاكمة تواجد 25 هيئة لها حق التصويت فى الانتخابات المقبلة، حيث تم فتح باب الترشح يوم 27 أكتوبر الماضى بدلا من 24.

وتقام الجمعية العمومية يوم 30 نوفمبر الجارى لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد خلال الـ 4 سنوات المقبلة.