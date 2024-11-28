شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد خدمات ناصر منسى أمام غزل المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز خدمات ناصر منسي في مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".

ويعود ناصر منسي لدعم صفوف الزمالك بعد غيابه عن مباراة بلاك بولز الماضية في الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،بسبب امتثاله للعقولة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الأفريقي على خلفية أحداث مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غداً الجمعة.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادى، استعداداً لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك حقق الفوز على نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط في المجموعة.