شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطالب كولر بحسم موقف ريندورف من التواجد مع الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

طالب مسئولو النادي الأهلي السويسري مارسيل كولر المدير الفنى بحسم مصير الغانى ريندورف أدوم من البقاء فى التدرب مع الفريق الأول، ومن ثم منحه فرصة المشاركة فى المباريات أو إعادته للتدرب مع فريق الشباب بقطاع الناشئين.

ولم يحصل ريندورف على الفرص مع الأهلي منذ التعاقد معه في الموسم الماضي، وترغب الإدارة في حسم مصيره، لاسيما مع وجود عجز في المدافعين وكثرة الإصابات التي تضرب أكثر من لاعب مثل أشرف داري الذي يغيب منذ بداية الموسم للإصابة، وكذلك رامي ربيعة وياسر إبراهيم قبل أن يتعافيا من الإصابة ويعودا للمشاركة في المباريات.

ويناقش مسئولو النادي الأهلي مستقبل يوسف أيمن مدافع الفريق بالتنسيق مع مارسيل كولر المدير الفني بعدما طرح البعض فى النادى قطع إعارة اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم الجارى وهو موعد نهاية مدة استعارته من نادى الدحيل القطرى، لاسيما في ظل عدم وجود قناعة فنية من قبل الجهاز الفني بقيادة السويسرى مارسيل كولر بإمكانيات اللاعب.

ويفكر مسئولو النادى الأهلى فى فسخ إعارة يوسف أيمن فى منتصف الموسم والاستفادة من مكانه فى ضم لاعب محلي آخر لتدعيم مركز قلب الدفاع، والذي يعانى فى الفريق الأحمر منذ الموسم الماضى، لاسيما مع تكرار إصابة لاعبي الخط الخلفى وأبرزهم رامى ربيعة وياسر إبراهيم، وعدم الاستفادة من جهود المغربي أشرف داري منذ التعاقد معه في الميركاتو الصيفى الماضى، وهو ما دفع الجهاز الفنى إلى توظيف خالد عبد الفتاح في هذا المركز لكن القرار الأخير سيتم إتخاذه بعد التنسيق مع المدرب السويسري.

ودخل يوسف أيمن فى حالة نفسية صعبة بعد الانتقادات التى تعرضت له بسبب عدم الظهور بشكل جيد في أول مشاركة أساسية مع الفريق الأحمر خلال مباراة سيراميكا فى الجولة الافتتاحية من عمر مسابقة الدوري المصري، وهو ما يؤثر على تركيز اللاعب الذي يرى أن المناخ غير مناسب لاستكمال مسيرته في القلعة الحمراء والعودة إلى نادى الدحيل في الميركاتو الشتوي المقبل.

ويستعد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة البنك الاهلى بالجولة الرابعة للدوري المصري ضمن خطة الحفاظ على اللقب.