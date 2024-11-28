شكرا لقرائتكم خبر عن في ثاني أيامه.. الجيش اللبناني يتهم الاحتلال بـ"خرق" اتفاق وقف إطلاق النار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهم الجيش اللبناني كيان الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، بـ"خرق" اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تطبيقه فجر الأربعاء "مرات عدة" خلال يومين، وذلك بعيد إعلان الاحتلال شنّ غارة جوية على منشأة عائدة لحزب الله.

وقال الجيش اللبناني في بيان "بتاريخي 27 و28/11/2024، بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، أقدم العدو الإسرائيلي على خرق الاتفاق عدة مرات، من خلال الخروقات الجوية، واستهداف الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة". انتشار الجيش في الجنوب أعلن الجيش اللبناني اليوم الخميس، أن وحداته العسكرية باشرت بتنفيذ مهامها في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية.

وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في تغريدة على حسابها بمنصة إكس: "في موازاة تعزيز انتشار الجيش في قطاع جنوب الليطاني بعد البدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، باشرت الوحدات العسكرية تنفيذ مهامها في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، بما في ذلك الحواجز الظرفية، وعمليات فتح الطرقات وتفجير الذخائر غير المنفجرة".

وأضافت أن "هذه المهام تأتي في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها الجيش بهدف مواكبة حركة النازحين، ومساعدتهم على العودة إلى قراهم وبلداتهم، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم".