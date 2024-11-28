شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. "الأفواج الأمنية" تقبض على مقيم لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة العارضة في منطقة جازان على مقيم من الجنسية الباكستانية لنقله في مركبته مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالة المخالف لجهة الاختصاص، ومن ثم نقله إلى النيابة العامة. معاقبة المخالفين وأكدت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

وحثت القوات على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

