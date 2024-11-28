الخليج اليوم .. عبدالله بن زايد يستقبل رئيس وزراء كوت ديفوار

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم في أبوظبي معالي روبرت بوجري مامبي رئيس الوزراء في جمهورية كوت ديفوار.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة ومسارات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية كوت ديفوار في عدة مجالات ومنها الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والسياحة.

ورحب سموه بمعالي روبرت بوجري مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع كوت ديفوار وكافة الدول الأفريقية الصديقة بما يعود بالخير والازدهار على شعوبها ويلبي تطلعاتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.

وقبيل اللقاء، شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومعالي روبرت بوجري مامبي رئيس وزراء كوت ديفوار تبادل مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين وزارة الخارجية في دولة الإمارات ووزارة الخارجية والتكامل الأفريقي والمغتربين في كوت ديفوار.

تبادل مذكرة التفاهم معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي برونو ناباني كوني وزير الإسكان والتعمير الإيفواري.