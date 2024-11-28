كيفانش تاتليتوغ وزوجته باشاك ديزير يستمتعان بإجازتهما برومانسية في إيطاليا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 نوفمبر 2024 10:21 مساءً - أمضى النجم التركي كيفانش تاتليتوغ الشهير عربياً باسم مهند وزوجته مصممة الأزياء باشاك ديزير إجازتهما في توسكانا في إيطاليا. وشاركت باشاك متابعيها ومتابعي زوجها لحظاتهما السعيدة في الأمكنة السياحية التي زاراها من خلال نشرها عبر حسابها على إنستغرام مجموعة صور وفيديو لهما وهما يسيران يداً بيد في شوارع توسكانا وأزقتها الأثرية الجميلة وبديا مستمتعين بعطلتهما ويستكشفان معاً كل معالمها السياحية.

باشاك ديزير: عطلة نهاية أسبوع رائعة

ودلّت الصور والفيديو التي نشرتها باشاك ديزير عبر حسابها على إنستغرام من زيارتهما لمنطقة توسكانا في إيطاليا على رومانسية كيفانش تاتليتوغ وزوجته باشاك ديزير اللذين يعيشان الحب والسعادة.

ويعرف كيفانش تاتليتوغ وزوجته باشاك ديزير في الوسط الفني أنهما ثنائي رومانسي ناجح. وتتميز منطقة توسكانا بمعالمها التاريخية الأثرية القديمة وتعتبر إحدى أهم وأكبر وأجمل المناطق السياحية في إيطاليا ومقصد العديد من السياح حول العالم لطبيعتها الخلابة أيضاً. وجاءت إطلالتهما منسجمة من حيث اختيار ملابسهما بنفس اللون الرمادي الفاتح.

وعلقت باشاك ديزير على الصور "عطلة نهاية أسبوع رائعة". وقد أثنى المتابعون على صورهما ورومانسيتهما ووصفوهما بأجمل ثنائي. كما وضع العديد من النجمات التركيات علامة الإعجاب على الصور والفيديو ومنهن هازال كايا التي شاركت كيفانش تاتليتوغ ببطولة مسلسل "العشق الممنوع" الذي عرض منذ سنوات عدة، بالاضافة لسونغول أودن التي شاركت كيفانش تاتليتوغ بطولة مسلسل "نور"، وكذلك جانسو ديري وسينام كوبال والعديد من النجوم أيضاً، ومنهم الممثل اللبناني نيكولا معوض الذي يجمعه وزوجته صداقة متينة بالممثل التركي كيفانش تاتليتوغ وزوجته باشاك ديزير. وتلتقي العائلتان باستمرار وتتشاركان المناسبات والنشاطات معاً، ومنها صورة للعائلتين وهما تمضيان معاً أوقاتاً سعيدة أثناء تمضيتهم جميعاً رحلة صيفية في أحد المنتجعات البحرية في بودروم بتركيا، الصيف الفائت. ومؤخراً هنأ نيكولا صديقه كيفانش تاتليتوغ بيوم ميلاده حيث نشر هذه الصورة التي جمعت العائلتين عبر حسابه على إنستغرام مثنياً على الأوقات الجميلة التي تجمعهم دائماً. وأعرب نيكولا معوض عن سعادته لوجود كيفانش تاتليتوغ وزوجته باشاك ديزير وابنهما في حياة أسرته أي في حياته وزوجته وابنتهما سيان، وقال نيكولا معوض في تعليقه:" أنا ممتن جدا للوقت الذي قضيناه معاً وممتن أيضاً جداً لوجودكم أنتم الثلاثة في حياتنا! لقد افتقدناكم جميعاً كثيراً، وفي الاحتفال القادم يجب أن نكون معاً".

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لقطات مميزة لـ كيفانش تاتليتوغ وباشاك ديزير في توسكانا



وفي السياق نفسه، نشرت باشاك ديزير مجموعة لقطات أخرى تجمعها بزوجها كيفانش تاتليتوغ في توسكانا في إيطاليا بالقرب من سيارة من الطراز القديم تتلاءم وأجواء المنطقة وسط الطبيعة الخلابة. وعلقت باشاك ديزير على الصور موجهة الشكر لزوجها على هذه الرحلة المميزة" شكرًا لك على هذه الرحلة الرائعة على طرق توسكانا الضيقة والهادئة والمتعرجة، مصحوبة بأشعة الشمس الساطعة بين الأشجار الضخمة، والاستمتاع بألبوم إلفيس".

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ويهوى الثنائي تمضية الكثير من الوقت وسط الطبيعة، ففي الشهر الفائت احتفلت باشاك ديزير بيوم ميلاد زوجها كيفانش تاتليتوغ الذي يعد من أهم النجوم الأتراك وأوسمهم ببساطة بين أحضان وسط كروم العنب.

تزوج كيفانش تاتليتوغ من باشاك ديزير في السفارة التركية في باريس يوم الجمعة 19 فبراير من العام 2016. وكانت باشاك ديزير قد صممت أزياء مسلسل "العشق الممنوع" الذي لعب كيفانش تاتليتوغ بطولته مع الممثلة بيرين سات حيث ارتبطت باشاك ديزير بصداقة مع كيفانش تاتليتوغ ثم تحولت صداقتهما إلى حب فزواج.





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