مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعلن عن إقامة جلسة حوارية للمخرج سبايك لي

مهرجان البحر الأحمر يدعوا الجمهور لحضور الجلسة الحوارية

https://www.instagram.com/p/DC6pIFjtPuK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DC6pIFjtPuK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DC6pIFjtPuK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

View this post on Instagram A post shared by Red Sea Film Foundation (@redseafilm)

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 نوفمبر 2024 08:54 مساءً - أعلنت إدارةعن إقامة جلسة حوارية للمخرج الحائز على جائزة الأوسكارخلال فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان والذي من المقرر إقامتها في الفترة من 5 ديسمبر وتستمر حتى 14 ديسمبر المُقبل في مدينة جدة.وعبر الحساب الخاص بإدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي على "إنستغرام" أعلن المهرجان عن إقامة الجلسة الحوارية للمُخرج سبايك لي من خلال نشر صورة له ودعوة الجمهور لحضور الجلسة، وعلقت إدارة المهرجان على الصورة قائلة: "انضموا إلينا في جلسة حوارية استثنائية وحصرية مع المخرج الحائز على جائزة الأوسكار سبايك لي".كما إستعرضت إدارة المهرجان السيرة الذاتية للمُخرج سبايك لي من خلال التعليق قائلة: "تخرّج سبايك لي من كلية مورهاوس عام 1979 بدرجة البكالوريوس في الإعلام، كما تخرج من مدرسة السينما للدراسات العليا بجامعة نيويورك عام 1982، حيث كان زميلاً لكل من إرنست ديكرسون وأنغ لي، يشغل سبايك لي أيضاً منصب أستاذ جامعي في السينما ومدير فني في الجامعة، شريكته السيدة تونيا لويس لي، وهي مخرجة أفلام وثائقية حائزة على عدة جوائز.لديهما ابنة تُدعى ساتشيل لويس لي وابن يُدعى جاكسون لويس لي، وكلاهما فنانان.حصل سبايك لي مؤخرا على الوسام الوطني للفنون والإنسانيات من الرئيس جو بايدن.وكُرِّم بإدخاله إلى قاعة مشاهير كرة السلة “نايسميث” بصفته مشجعاً بارزاً إلى جانب كل من جاك نيكلسون وبيلي كريستال".كما أعلن التعليق عن موعد الجلسة الحوارية: "لا تفوّتوا فرصة لقائه في 10 ديسمبر، السّاعة 12:00 ظهرًا لِمعرفة لمحاتٍ عن مسيرته المتميزة ومعرفة آرائه ورؤاه حول سحر فنّ السّرد القصصي في السينما... سارعوا بحجز مقاعدكم الآن".يُذكر أن إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي كانت قد أعلنت عن اختيار المخرج سبايك لي رئيسًا للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية، وهو المخرج الحائز على جائزة الأوسكار.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».