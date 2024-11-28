حمادة هلال وزوجته يتلقون واجب العزاء بوالد الأخيرة

ميرنا وليد - بيروت - بدأ عزاء والد زوجة الفنان المصري حمادة هلال في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع، حيث كان حمادة هلال في مقدمة المستقبلين للمُعزين، وقد شيعت جنازة والد زوجته يوم الأربعاء بحضور عدد من الفنانين والممثلين مثل إبراهيم حسن وزوجته، الفنان محمد لطفي، والفنان أحمد عصام، والمنشد الديني مصطفى عاطف، ونعى حمادة هلال عبر صفحته الراحل بكلمات مؤثرة قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون"، داعياً له بالرحمة والمغفرة.

كما نشرت زوجته أسما سميح كلمات حزينة قبل وفاة والدها، معبرة عن حزنها العميق بعد أن أخبرها الأطباء بأن حالته الصحية حرجة، مؤكدة رضاها بقضاء الله رغم الألم.