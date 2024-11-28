حنان سليمان تفجع بوفاة شقيقها

ميرنا وليد - بيروت - فجعت الممثلة المصرية حنان سليمان، بوفاة شقيقها المهندس صبري حسن سليمان واعلنت ذلك عبر حسابها، وكتبت: "توفي إلى رحمة الله أخي المهندس صبري حسن سليمان. العزاء غداً الجمعة بمسجد الكويتي بزهراء المعادي".

من جهة أخرى، تستعد حنان سليمان لبدء تصوير مسلسلها الجديد "وتقابل حبيب" المقرر عرضه في رمضان 2025، ويشارك في

بطولة المسلسل عدد من الممثلين، منهم ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، محمود عمرو ياسين، إيمان السيد، بدرية طلبة، نيكول سابا، خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبد الله، رشوان توفيق، وبسنت شوقي.



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