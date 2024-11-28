أول رد من شقيق محمد رحيم يرد على هجوم الفنانين له

ميرنا وليد - بيروت - واجه الدكتور طاهر رحيم، شقيق الملحن الراحل محمد رحيم، إنتقادات لاذعة من بعض الفنانين بسبب تصريحاته الإعلامية المكثفة حول وفاة شقيقه، وإتهمه البعض بالسعي وراء الشهرة والإساءة لذكرى الراحل من خلال كشف تفاصيل صادمة عن ملابسات الوفاة وشكل الجثمان، وفي ردّه عبر حسابه، أكد طاهر أن ظهوره الإعلامي كان بهدف توضيح الحقائق المتعلقة بالوفاة، وليس لتحقيق شهرة أو "ترند".

كما أوضح أن علاقته بأرملة شقيقه طيبة رغم وقوع خلاف بسيط أثناء الجنازة. وأعلن قراره التوقف عن الإدلاء بأي تصريحات إعلامية مستقبلية قائلاً: *"حسبي الله ونعم الوكيل في من أساء إليّ ولم يقدر ألمي على شقيقي."*

وكان طاهر قد أثار الجدل بحديثه عن تفاصيل الوفاة، حيث وصف الجثة بأنها كانت منتفخة وذات رائحة كريهة، مما دفع فنانين مثل مي فاروق ومحمد العمروسي والمخرج ماندو العدل لإنتقاده بشدة، معتبرين أن تصريحاته تنتهك حرمة الميت وتسيء إلى الراحل.