تكنولوجيا: Google Gemini يدعم الآن تشغيل الأغاني أو البحث عن الأغاني في تطبيق Spotify

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت جوجل إضافة جديدة لروبوت الدردشة Gemini AI، حيث يدعم الآن البحث الأغاني المفضلة للمستخدم، إلى جانب تشغيل الأغاني في تطبيق Spotify.

يمكن للإمتداد الجديد الخاص بروبوت الدردشة Gemini AI أن يدعم المستخدم مباشرة ما إن يتم ربط الحساب الخاص بالمستخدم في تطبيق Spotify بالإمتداد الجديد.

من جانب أخر تأتي هذه الميزة للمستخدمين ببعض القيود في الوقت الحالي، حيث تدعم اللغة الإنجلبزية فقط الآن، كما أن تنشيط ربوبوت الدردشة Gemini يتطلب التوجه للإعدادات في البداية.

أيضاً لا تتوفر الميزة عبر Google Messages، أو تطبيق Gemini في المتصفح، أو تطبيق Gemini على منصة iOS، إلا أن ربط حساب المستخدم بإمتداد Gemini الجديد سيدعم تشغيل الأعاني أو البحث عنها بشكل سلس.

وتتيح الميزة للمستخدم البحث عن أغنية محددة، أو ألبوم، أو طلب قائمة تشغيل للأغاني، كما يمكن البحث عن أغاني جديدة عبر تحديد إسم المطرب أو كلمات الأغاني، إلا أن Gemini لن يدعم إنشاء قائمة تشغيل أغاني جديدة، وأيضاً لن يدعم تشغيل الأغاني عبر الراديو.

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